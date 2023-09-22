Great Wall выпустит новый большой кроссовер под премиум-брендом Wey

Опубликованы патенты новой модели Great Wall, которую концерн выпустит под молодёжно-премиальным суббрендом Wey. Ранее кроссовер планировали представить под другой маркой - SAR.

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В основе кроссовера Wey лежит та же платформа, на которой создан многострадальный Wey Lanshan. Длина новинки может превысить 5,2 метра, а компоновка салона будет сделана по формуле "2+2+2".

Если сравнить дизайн самого большого Wey с выпускаемыми моделями, то никакого общего языка дизайна вы не увидите. Во-первых, это объясняется тем, что машина изначально разрабатывалась для другого бренда с совершенно другой философией, во-вторых, упомянутый Lanshan тоже выбивается из фамильного дизайна.

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Относительно силовой установки информации нет. Наличие одного лючка говорит о том, что новая модель Wey окажется либо автомобилем только лишь с ДВС, либо электрокаром.

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Выход на рынок запланирован на следующий год. Премьера может состояться на апрельском автосалоне в Пекине.