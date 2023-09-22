Вьетнамские электромобили VinFast могут появиться в ЕС

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast планирует отправить свои первые электромобили в Европу в этом году после получения разрешения регулирующих органов, сообщил агентству Reuters его генеральный директор, поскольку Европейский Союз рассматривает вопрос о введении тарифов на китайских конкурентов.