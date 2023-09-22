Вьетнамские электромобили VinFast могут появиться в ЕС

Вьетнамские электромобили марки VinFast начнут продаваться в ЕС
Вьетнамский производитель электромобилей VinFast планирует отправить свои первые электромобили в Европу в этом году после получения разрешения регулирующих органов, сообщил агентству Reuters его генеральный директор, поскольку Европейский Союз рассматривает вопрос о введении тарифов на китайских конкурентов.
«Растущая сеть магазинов VinFast является краеугольным камнем нашей стратегии по установлению надежных связей с нашими европейскими клиентами на протяжении всего их пути владения электромобилем», — сказал Нгуен Тхань Туи, генеральный директор VinFast Europe.
Согласно плану, около 3000 кроссоверов VF8 будут поставлены во Францию, Германию и Нидерланды в четвертом квартале этого года с завода VinFast в северном Вьетнаме.
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