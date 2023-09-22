Добравшийся до России Toyota Grand Highlander впечатлил ценой

Один из дилеров привез в Россию Toyota Grand Highlander. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска без пробега просят от 10 440 000 рублей до 10 990 000 рублей.

© Пресс-служба Toyota

На продажу выставлены две машины. У одной бензиновый мотор 2.4 литра (269 л.с. и 419 Нм), работающий в паре с 8-ступенчатой АКП. У второй - гибридная система (246 л.с.), которая включает атмосферник 2.5, электродвигатель и электромеханический вариатор. Оба кроссовера с полным приводом.

Главная "фишка" салона "Гранда" заключается в полноценном (рассчитанным на троих взрослых) третьем ряде сидений. О комплектациях Grand Highlander ничего не сообщается, но у модели в стандартном исполнении есть медиасистема с экраном 12,3 дюйма, подогрев передних сидений, электропривод регулировки водительского и пассажирского кресел, беспроводная зарядка, шесть USB-портов, через которые можно подзарядиться, и один - для "флешки", смарт-ключ, электропривод пятой двери, система мониторинга слепых зон и другие ассистенты Toyota Safety Sense третьего поколения.

В более дорогих версиях появляются полностью цифровая приборная панель 12,3 дюйма, подогрев второго и вентиляция переднего рядов сидений, проекционный дисплей, панорамный люк, функция запоминания настроек, розетки в багажнике, аудиосистема JBL с 11 динамиками, подрулевые лепестки и так далее.

Отметим, что автомобиль получил оригинальный дизайн, разработанный принадлежащей Toyota студией Calty, хотя платформа у него прежняя - TNGA-K с поперечным расположением двигателя, McPherson и многорычажкой.

Grand Highlander на 166 мм длиннее (5116 мм), на 59 мм шире (1989 мм) и на 26 мм выше (1781 мм) обычного Highlander, а колесная база растянута на 96 мм (до 2946 мм).