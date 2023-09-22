Добравшийся до России Toyota Grand Highlander впечатлил ценой

Toyota Grand Highlander добрался до России. Цены впечатляют
Один из дилеров привез в Россию Toyota Grand Highlander. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска без пробега просят от 10 440 000 рублей до 10 990 000 рублей.
На продажу выставлены две машины. У одной бензиновый мотор 2.4 литра (269 л.с. и 419 Нм), работающий в паре с 8-ступенчатой АКП. У второй - гибридная система (246 л.с.), которая включает атмосферник 2.5, электродвигатель и электромеханический вариатор. Оба кроссовера с полным приводом.
Главная "фишка" салона "Гранда" заключается в полноценном (рассчитанным на троих взрослых) третьем ряде сидений. О комплектациях Grand Highlander ничего не сообщается, но у модели в стандартном исполнении есть медиасистема с экраном 12,3 дюйма, подогрев передних сидений, электропривод регулировки водительского и пассажирского кресел, беспроводная зарядка, шесть USB-портов, через которые можно подзарядиться, и один - для "флешки", смарт-ключ, электропривод пятой двери, система мониторинга слепых зон и другие ассистенты Toyota Safety Sense третьего поколения.
В более дорогих версиях появляются полностью цифровая приборная панель 12,3 дюйма, подогрев второго и вентиляция переднего рядов сидений, проекционный дисплей, панорамный люк, функция запоминания настроек, розетки в багажнике, аудиосистема JBL с 11 динамиками, подрулевые лепестки и так далее.
Отметим, что автомобиль получил оригинальный дизайн, разработанный принадлежащей Toyota студией Calty, хотя платформа у него прежняя - TNGA-K с поперечным расположением двигателя, McPherson и многорычажкой.
Grand Highlander на 166 мм длиннее (5116 мм), на 59 мм шире (1989 мм) и на 26 мм выше (1781 мм) обычного Highlander, а колесная база растянута на 96 мм (до 2946 мм).
Ранее "РГ" рассказывала, что в Россию привезли новый Toyota Yaris Cross.