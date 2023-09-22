Subaru официально презентовала BRZ STI Sport 2024 года

В июле 2024-го года модель BRZ TS дебютировала в Северной Америке, и теперь ее японская версия представлена официально под другим наименованием. Как пишет издание SPEEDME.RU, автомобиль получил название STI Sport.

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Это новый уровень отделки машины, который предлагается в Японии с набором опций, который схож с американским аналогом. Автомобиль оснащен 17-тидюймовыми тормозами Brembo с вентилируемыми передними и задними дисками, украшенными золотыми суппортами. Темные металлические колеса, обуты в высокопроизводительные шины 215/40 R18.