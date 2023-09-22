Subaru официально презентовала BRZ STI Sport 2024 года

В Японии Subaru официально презентовала обновленный BRZ STI Sport 2024 года
В июле 2024-го года модель BRZ TS дебютировала в Северной Америке, и теперь ее японская версия представлена официально под другим наименованием. Как пишет издание SPEEDME.RU, автомобиль получил название STI Sport.
Это новый уровень отделки машины, который предлагается в Японии с набором опций, который схож с американским аналогом. Автомобиль оснащен 17-тидюймовыми тормозами Brembo с вентилируемыми передними и задними дисками, украшенными золотыми суппортами. Темные металлические колеса, обуты в высокопроизводительные шины 215/40 R18.
По оценкам, всего 350 таких автомобилей будут доступны в Японии по цене от 3,76 миллионов иен (примерно 25,5 тысяч долларов). За автоматическую коробку передач придется доплатить дополнительные 400 долларов. Полноценный дебют STI Sport в Японии запланирован на 24-е сентября 2023-го года на мероприятии FUJI 86 / BRZ STYLE. Оно состоится на гоночной трассе Fuji Speedway.