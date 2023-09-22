Ателье Hennessey заявило о создании самого быстрого седана с ДВС на планете
Компания Hennessey давно известна не только выпуском штучных гиперкаров, но и наборов для повышения мощности для стандартных автомобилей. Новый проект, получивший название H1000, основан на самом мощном седане Cadillac CT5-V Blackwing, причем представители Hennessey утверждают, что сделали его самым быстрым на планете.
В стандартном оснащении заднеприводный Cadillac CT5-V Blackwing оснащен 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 668 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 893 Н м. Как пишет 21 сентября Carscoops, единственный выбор, который есть у покупателей такого автомобиля в официальном автосалоне, – механическая 6-ступенчатая коробка передач или 10-ступенчатый "автомат". Разгон до общепринятой в США отметки в 96 км/ч (60 миль в час) у "стокового" CT5-V Blackwing занимает 3,5 с, а предельная скорость составляет 330 км/ч.
Двигатели Cadillac славятся тем, что всегда имеют "запас" прочности, позволяющий тюнинг-компаниям улучшать характеристики. Специалисты Hennessey существенно модифицировали мотор LT4 V8: расточили цилиндры, переделали впуск и выпуск, оптимизировали работу клапанов и их механизмы, установили новые теплообменники и перепрограммировали электронный блок управления двигателем.
В результате мощность выросла до 1000 л. с., крутящий момент – до 1309 Н м, однако после серии тестов на динамометре "с колес" сняли несколько другие показатели: 841 л. с. и 1037 Н м. Пока неизвестно, проводились ли реальные замеры динамических показателей или американцы объявляют лишь о расчетных данных, но, по словам представителей Hennessey, их CT5-V Blackwing H1000 разгоняется до 96 км/ч за 2,5 с, а четверть мили преодолевает за 10,1 с. При этом точные данные по максимальной скорости вообще не приводят, ограничиваясь заявлением, что их суперседан разгоняется до более высоких скоростей.
Ранее у американцев уже возникали трудности с обоснованием заявленных характеристик: Profile.ru писал о гиперкаре Hennessey Venom GT, оснащенном двигателем мощностью 1244 л. с. В 2014 году на взлетно-посадочной полосе космического центра имени Кеннеди автомобиль развил скорость 435,1 км/ч, но рекорд не был засчитан, поскольку результат был достигнут один раз, а для Книги рекордов Гиннесса необходимо два заезда. Кроме того, у представителей табели рекордов возникли вопросы к количеству реально выпущенных автомобилей.