Компания Hennessey давно известна не только выпуском штучных гиперкаров, но и наборов для повышения мощности для стандартных автомобилей. Новый проект, получивший название H1000, основан на самом мощном седане Cadillac CT5-V Blackwing, причем представители Hennessey утверждают, что сделали его самым быстрым на планете.

В стандартном оснащении заднеприводный Cadillac CT5-V Blackwing оснащен 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 668 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 893 Н м. Как пишет 21 сентября Carscoops, единственный выбор, который есть у покупателей такого автомобиля в официальном автосалоне, – механическая 6-ступенчатая коробка передач или 10-ступенчатый "автомат". Разгон до общепринятой в США отметки в 96 км/ч (60 миль в час) у "стокового" CT5-V Blackwing занимает 3,5 с, а предельная скорость составляет 330 км/ч.

Двигатели Cadillac славятся тем, что всегда имеют "запас" прочности, позволяющий тюнинг-компаниям улучшать характеристики. Специалисты Hennessey существенно модифицировали мотор LT4 V8: расточили цилиндры, переделали впуск и выпуск, оптимизировали работу клапанов и их механизмы, установили новые теплообменники и перепрограммировали электронный блок управления двигателем.

В результате мощность выросла до 1000 л. с., крутящий момент – до 1309 Н м, однако после серии тестов на динамометре "с колес" сняли несколько другие показатели: 841 л. с. и 1037 Н м. Пока неизвестно, проводились ли реальные замеры динамических показателей или американцы объявляют лишь о расчетных данных, но, по словам представителей Hennessey, их CT5-V Blackwing H1000 разгоняется до 96 км/ч за 2,5 с, а четверть мили преодолевает за 10,1 с. При этом точные данные по максимальной скорости вообще не приводят, ограничиваясь заявлением, что их суперседан разгоняется до более высоких скоростей.