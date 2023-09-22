Великобритания сдвинула сроки запрета ДВС

Великобритания отложит запланированный запрет на продажу новых автомобилей на двигателях внутреннего сгорания (ДВС) на пять лет. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак во время выступления на Даунинг-стрит. Выдержки из его речи опубликованы на сайте британского правительства.

Напомним, что первоначально запрет должен был вступить в силу в 2030 году. Теперь ограничения начнут действовать с 2035 года. Сунак подчеркнул, что к такому решению правительство подтолкнула экономическая ситуация. Премьер отметил, что власти не могут возложить на британцев «неприемлемые расходы», связанные с сокращением вредных выбросов.

«До 2035 года у вас останется возможность купить машины, которые работают на бензине и дизельном топливе. И даже после этого по-прежнему можно будет покупать и продавать их на вторичном рынке», — заявил он.

Сунак добавил, что несмотря на изменения, Великобритания все равно находится на пути к выполнению своего обязательства по достижению нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году.