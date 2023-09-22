BMW переносит производство двигателей V8 в Австрию

Мюнхен больше не является местом, где BMW собирает свои самые мощные двигатели, поскольку сборка V8 была перенесена в Австрию. В дальнейшем силовой агрегат будет поставляться с завода Steyr в Граце, в который было инвестировано около 21 млн. евро.

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Восьмицилиндровый агрегат будет производиться в существующем сборочном цехе площадью 2 250 кв. м. V8 мощностью до 625 л.с. в максимальной комплектации состоит из более чем 500 отдельных деталей, требующих значительного объема ручного труда. На сборку одного двигателя уходит около восьми часов, а к концу 2023 года планируется выпустить 700 V8. Постепенно объем производства будет увеличиваться вплоть до весны следующего года, когда 100 сотрудников будут собирать более 30 двигателей ежедневно.

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Стоит отметить, что V8 также производится в Великобритании на заводе BMW Group в Хэмс-Холле. Ранее производитель автомобилей класса люкс заявлял, что производство V8 (и рядных "шестерок") будет продолжаться как минимум до конца десятилетия. В 2023 году BMW установит мощный V8 на ряд внедорожников: X5 M60i, X5 M Competition, X6 M60i, X6 M Competition, X7 M60i, ALPINA XB7 и XM, где он является частью подключаемой гибридной силовой установки. 7-я серия в модификации 760i также имеет восьмицилиндровый двигатель, но в Европе он недоступен, если только вы не приобретаете бронированную модель Protection.

Новая 5-я серия сейчас не комплектуется V8, но M5, выходящая в следующем году в кузовах седан и универсал, будет использовать разновидность PHEV-установки, применяемой в XM. Что касается 8-й серии, то M850i и M8 Coupe, Convertible и Gran Coupe оснащаются V8, как и ALPINA B8. V8 устанавливается не только на автомобили BMW, но и на последние модели Range Rover и Range Rover Sport. Более компактные рядные "шестерки" как в бензиновом, так и в дизельном исполнении используются в дуэте внедорожника и пикапа Ineos Grenadier.