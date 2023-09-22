Дилер рассекретил стоимость кроссовера Kaiyi X3 Pro

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев рассказал "Российской газете" о том, сколько стоит новый кроссовер Kaiyi X3 Pro.

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"В сетях дилеров появилось ограниченное число автомобилей Kaiyi X3 Pro для демонстрации клиентам, рекомендованная цена - 2 490 000 рублей", - отметил Тюктеев.

Напомним, у Х3 Pro пока только один вариант исполнения - Luxury. Кроссовер получил 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л.с., агрегатированным с бесступенчатой коробкой передач. Привод - передний.

Перечень оборудования включает в себя мультифункциональное рулевое колесо с подогревом, цветной 7-дюймовый дисплей приборной панели, панорамную крышу, сенсорный монитор продвинутого мультимедийного центра диагональю 10,25 дюйма, камеры кругового обзора, круиз-контроль, беспроводную зарядку для мобильных устройств, а также функции бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой.

Ранее, напомним, компания Kaiyi объявила о старте продаж Kaiyi X3 российского производства. Версия Comfort обойдется минимум в 2 117 650 рублей, а комплектация Luxury - в 2 282 930 рублей.