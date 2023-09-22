Принадлежащий Geely бренд электромобилей Polestar выпустит собственную модель смартфона в Китае к тому времени, когда его купе-внедорожник под названием 4 выйдет на рынок, сообщает CNBC со ссылкой на генерального директора компании Томаса Ингенлата.

© Polestar

Причина проста: телефон и информационно-развлекательная система автомобиля будут использовать одну и ту же операционную систему для плавной и полной синхронизации между ними. По словам Ингенлата, еще предстоит преодолеть некоторые технические препятствия, но компания приложит все усилия, чтобы выпустить высокосовместимое устройство для Polestar 4.

Ответственным за разработку является Meizu, технологическая компания, также принадлежащая Geely. И телефон, и информационно-развлекательная система будут работать на операционной системе, известной как Meizu FlyMe, но только в Китае. В Европе машина поступит в продажу с ОС от Google.

Ингенлат подчеркивает, что смартфон будет дорогой моделью премиум-класса. Как ни странно, это означает, что он может стать первым продуктом премиум-класса в линейке Meizu, поскольку до сих пор компания производила только смартфоны бюджетного класса.