ЦБ предложил изменить схему расчет выплат по ОСАГО

Центробанк предложил включить в справочник запчастей сведения о ценах с учетом не только Москвы и Московской области, но и анализа рынка в регионах. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В ЦБ России отметили, что в настоящее время при определении выплаты по ОСАГО фактически учитывается стоимость детали в Москве и области с поправкой на региональный коэффициент.

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«Такой порядок не всегда отражает особенности ценообразования на той или иной территории. Например, в Приморском крае и других регионах Дальнего Востока есть специализированные каналы поставки запасных частей для автомобилей с правым расположением руля, доля которых высока в указанных субъектах», - отметил регулятор.

Также в Центробанке обратили внимание на то, что формируются каналы поставок запасных частей по параллельному импорту и в других регионах России. Именно поэтому предлагается «расширить список регионов, для которых в справочник будут включаться местные цены, и рассчитывать выплаты с учетом специфики этих территорий».

Для регионов, которые не будут включены в этот перечень, стоимость запчасти будет рассчитываться из минимальной цены среди стоимости для всех регионов из списка, которую нужно будет умножить на региональный коэффициент.

«Кроме того, допускается при расчете регионального коэффициента по наиболее повреждаемым деталям учитывать срок их доставки в пределах 30 календарных дней, а не 14», - пояснил регулятор, подчеркнув, что готов учесть замечания и предложения, которые поступят в момент подготовки документа - до 21 октября включительно.

Ранее глава департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов заявил, что регулятор считает необходимым установить госконтроль за оборотом б/у автомобильных запчастей.