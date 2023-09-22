АвтоВАЗ назвал слухами сообщения об отказе от кроссовера Lada X-Cross 5
Компания АвтоВАЗ не собирается отказываться от модели Lada X-Cross 5.
"АвтоВАЗ ни от кого не скрывал, что, имея определенные резервы по мощности на своих площадках в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге, ведет переговоры с несколькими потенциальными восточноазиатскими партнерами. На каждой из вышеназванных площадок может быть реализован выпуск одновременно несколько различных проектов и моделей. Поэтому слухи о смене партнера - это не более, чем гадание на кофейной гуще. В народе про таких говорят - слышал звон, да не знает где он", - цитирует руководителя продуктовых и автоспортивных коммуникаций АО АвтоВАЗ Наталью Астафьеву "Южный автомобиль".
Накануне в Сети появилась информация, что из-за разногласий с партнером производство модели Lada X-Cross 5 в Санкт-Петербурге может быть прекращено.
Lada X-Cross 5 оснащается четырехцилиндровым турбомотором 1.5, который выдает 160 л.с. и 258 Нм. С ним работает семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод только передний. Габариты машины следующие: 4525 х 1845 х 1615 мм, размер колесной базы - 2700 мм.
Кроссовер выйдет на рынок в двух комплектациях - стартовой Enjoy и более дорогой Techno.
Ожидается, что в течение двух лет к Lada X-Cross 5 присоединятся еще две модели: седан и кроссовер сегмента D.
Серийное производство Lada X-Cross 5 стартовало 17 июня 2023 года, оно налажено на "Lada Санкт-Петербург" (бывший завод Nissan). Продажи модели начнутся до конца этого года.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что Lada X-Cross 5 будет стоить до 2,5 млн рублей.