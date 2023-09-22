АвтоВАЗ назвал слухами сообщения об отказе от кроссовера Lada X-Cross 5

"АвтоВАЗ ни от кого не скрывал, что, имея определенные резервы по мощности на своих площадках в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге, ведет переговоры с несколькими потенциальными восточноазиатскими партнерами. На каждой из вышеназванных площадок может быть реализован выпуск одновременно несколько различных проектов и моделей. Поэтому слухи о смене партнера - это не более, чем гадание на кофейной гуще. В народе про таких говорят - слышал звон, да не знает где он", - цитирует руководителя продуктовых и автоспортивных коммуникаций АО АвтоВАЗ Наталью Астафьеву "Южный автомобиль".