Названа цена владения внедорожником Tank 300

Подсчитана стоимость владения внедорожником Tank 300. Пятидверка китайской марки, принадлежащей Great Wall, появилась в России зимой прошлого года и на старте стоила 3 699 000 рублей. Теперь же, после нескольких подорожаний, её цена лежит в диапазоне от 4 099 000 до 4 699 000 рублей. При этом за пять лет владелец потратит на содержание автомобиля чуть больше 2,3 миллиона рублей, сообщает аналитический портал «Цена Авто».

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Цена владения рассчитана с учетом того, что Tank 300 за пять лет проедет 100 тысяч километров, а использоваться будет в Москве и Подмосковье. Принятые при расчете возраст и стаж водителя — 35 и 10 лет соответственно.

В месяц такому хозяину «трехсотого танка» придется потратить на содержание автомобиля 38,5 тысячи рублей. В год это около 462 тысяч. Стоимость одного километра пробега составит 23,1 рублей.

За пять лет 636 тысяч рублей уйдет на топливо, 270 тысяч — на техобслуживание, 72 тысячи — на зимние шины. ОСАГО обойдется в 67 тысяч рублей, а каско — в 1,2 миллиона, что составляет больше половины от общей суммы. Транспортный налог добавит к расходам еще 71,5 тысячи рублей.