Классические автомобили превратили в электрокары с механической КПП

Британская фирма Frontline представила электромобиль MG BEE (сокращение MGB EV Edition). Это электромод на базе британского классического автомобиля MGB, задачей которого является сохранить удовольствие от вождения аутентичного варианта с двигателем внутреннего сгорания, несмотря на переход на электрическую силовую установку.

На Frontline установлена пятиступенчатая трансмиссия от Mazda, которая, как утверждает компания, обеспечивает схожее ощущение от вождения с автомобилями с ДВС. В фирме заявили, что коробка передач работает так, как мы и ожидаем, но в дополнение позволяет трогаться и останавливаться на любой передаче.

Рестомод MG BEE оснастили электродвигателем Hyper9 мощностью около 134 лошадиных сил. И хотя эта цифра не так уж и впечатляет по сравнению с Tesla Model S Plaid, следует учитывать соотношение мощности к весу – а именно 102 лошадиные силы на тонну. С тяговым аккумулятором емкостью 40 кВт ч BEE весит чуть менее 1200 кг и может заряжаться от 0 до 100% за пять часов с помощью зарядного устройства мощностью 7 кВт.

Рестомод будет выпускаться по индивидуальным заказам в двух конфигурациях кузова – в виде родстера BEE и купе BEE GT.

«Мы сопротивлялись примитивным превращениям автомобилей с ДВС в электромобили, несмотря на растущий спрос, пока не смогли создать машину, которая обеспечивала бы драйв и дух Frontline. Наш новый продукт на базе MG привлекателен и доставляет удовольствие от управления без компромиссов, но в то же время отвечает современным трендам», – сказал Тим Фенна, основатель и главный инженер Frontline Cars.