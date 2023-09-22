После запрета экспорта бензин на бирже подешевел на 10%, дизель - на 15%

Биржевая стоимость бензина и дизеля в европейской части России снизилась более чем на 10% после введения ограничений на экспорт топлива. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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По итогам торгов бензин марки Аи-95 подешевел на 10,76%, до 59,362 тысячи рублей за тонну, Аи-92 - на 9,63%, до 55,925 тысячи рублей.

Цена на летний дизель упала на 14,52%, до 61,431 тысячи рублей за тонну.

Днем ранее правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. В Минэнерго пояснили, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива. Ожидается увеличение предложения на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен.