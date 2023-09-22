Livan сертифицировал в России городской кроссовер X6 Pro

В Москве сфотографировали городской кроссовер Livan X6 Pro. Машина на российских номерах, а это значит, что все сертификационные процедуры пройдены и ОТТС получен, сообщает Telegram-канал No Limits.

Длина кузова Livan Х6 Pro составляет 4,5 метра. А под капотом разместился турбированный двигатель объемом 1,5 литра в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой и передним приводом.

Предполагается, что в базовом оснащении у Livan Х6 Pro будут доступны 7-дюймовая цифровая приборная панель и центральный экран управления с диагональю 10,25 дюйма, набор ассистентов активной безопасности, а также открытие замков и запуск мотора без ключа.

По предварительным данным, этот кроссовер формата RAV4 будет стоить в диапазоне 2,2-2,5 млн рублей.