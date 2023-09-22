Mazda модернизировала две популярные модели

Японская автомобильная Mazda наконец-то модернизировала свои популярные модели 2 и CX-3. Как пишет издание SPEEDME.RU, эти автомобили теперь будут иметь столь необходимую в современном мире информационно-развлекательную систему.

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Теперь супермини и субкомпактный кроссовер переходят на новую 8,8-дюймовую систему. Вместе с тем, она все еще представляет собой стандартный планшет на приборной панели, а не аккуратно интегрированный тачскрин.