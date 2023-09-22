Munro создала экстремальный электрический внедорожник для спасателей

Компания Munro представила экстремальный электрический внедорожник MK_1 Mountain Rescue Edition, разработанный для нужд горных спасательных и пожарных служб. Модель получила несколько модификаций для выполнения спасательных операций в сложной местности.

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Munro MK_1 Rescue Edition имеет минимальные изменения по сравнению с базовым внедорожником. На самом деле, единственными дополнениями к экстерьеру стали синие проблесковые фонари, установленные в задней части крыши, и желтые полосы на кузове.

В интерьере появились носилки и аварийный комплект вместе, при этом осталось место для трех сидячих пассажиров. В Munro говорят, что спасательная машина была разработана с участием шотландских, английских и валлийских горных спасательных команд, а также разных региональных пожарных служб.

Электрическая трансмиссия осталась неизменной по сравнению со стандартным внедорожником MK_1. Это означает, что единственный электромотор выдает 375 л. и 700 Нм крутящего момента.

Интересно, что электромобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды. Энергия поставляется от аккумуляторной батареи емкостью 82 кВт ч, что обеспечивает запас хода более 310 км, или до 16 часов работы на бездорожье.