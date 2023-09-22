Линейку GAC пополнил минивэн Trumpchi E8 с салоном-трансформером

Новый MPV предложат в виде подзаряжаемого гибрида. На домашний рынок модель выйдет до конца текущего года.

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В линейке концерна GAC уже давно присутствуют «простые» гибриды HEV и полноценные электромобили. А в этом году компания решила освоить еще и сегмент подзаряжаемых гибридов PHEV – для них создана так называемая E-серия. Первенцем стал минивэн Trumpchi E9 (марку Trumpchi используют только на родине), он сделан на базе M8 второго поколения (предшественник в РФ зовется GAC GN8). Затем представили кросс ES9, то есть модернизированный Trumpchi GS8. Ну а сегодня в Китае провели презентацию третьей модели – это снова минивэн, ему присвоен индекс E8. «Живыми» фотографиями «восьмерки» поделилось китайское издание Autohome.

GAC

Длина GAC Trumpchi E8 равна 4920 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2930 мм. Для сравнения, габариты Trumpchi E9: 5193/1893/1823 мм, расстояние между осями – 3070 мм. «Восьмерке» достались светодиодные «клыки» ходовых огней и светящаяся же прерывистая линия во всю ширину передка, под которой расположены блоки основных фар. На радиаторной решетке красуются «изломанные» пластины, задние фонари сделали в виде единой плашки.

В салоне E8 – компактная виртуальная приборка (основные показатели отображает проекционный дисплей) и крупный планшет мультимедийной системы. На передней панели с пассажирской стороны есть полка, ручки сдвижных дверей выполнены в виде светильников. Кроме того, предусмотрена отделка «под дерево».

GAC

Минивэн предложат в семиместном исполнении – с раздельными креслами во втором ряду. Эти сиденья имеют подлокотники и выдвижные подставки для ног, вдобавок кресла могут принять почти горизонтальное положение. А расположенный за ними трехместный диван можно буквально перевернуть, тогда он превратится в нечто вроде мягкой лавки для посадки со стороны багажника. Правда, GAC не продемонстрировал, снимаются ли подголовники.

GAC

GAC

GAC

Про гибридную начинку Trumpchi E8 производитель еще не рассказал. Впрочем, ранее модель внесли в базу минпрома КНР, так вот, согласно документам сертификационного органа, в состав установки войдут атмосферник 1.8 (133 л.с.), электромотор и литий-ионная батарея. Но есть и другая версия: некоторые китайские СМИ пишут, что у минивэна установка на основе мотора 2.0 (140 л.с.). Как бы то ни было, совокупная отдача пока неизвестна, как и емкость аккумулятора.