В России выставили на продажу 48-летнюю «Копейку»

В продаже на «Авито» появился автомобиль ВАЗ 2101 «Копейка» в редком цвете. Владелец просит за машину 1 495 000 рублей.

В объявлении отмечается, что автомобиль в редком темно-синем цвете «Хромос 456» проехал всего 23 000 км.

Авито

В салоне установлены обшитые светлой кожей сиденья, а в багажнике находится заводское запасное колесо с нестертой резиной, комплект инструментов и инструкция по эксплуатации.

Авито

Авито

«Состояние нового автомобиля. Эксплуатировали редко и только в летнее время. Авто заводском состоянии в родном окрасе. Документы нового образца. Редкий экземпляр на сегодняшний день», - утверждает продавец.

Он также попросил потенциальных покупателей звонить ему только в том случае, если они «реально заинтересованы и финансово подготовлены», и пообещал предоставить дополнительные подробности по телефону.

«По желанию помогу с доставкой», - отмечается в объявлении.