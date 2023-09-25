Смена поколений — естественный процесс не только в природе, но и в автопроме: все модели рано или поздно уступают место наследникам либо уходят в отставку без преемников. Производители избавляются от непопулярных автомобилей, которые не обеспечивают прибыли или даже приносят убытки. Кроме того, влияние оказывает и всеобщий переход на электротягу: машины с двигателями внутреннего сгорания сменяют электрокары. Впрочем, и сами электромобили передают эстафету более совершенным «батарейным» последователям. Однако иногда речь идёт лишь об уходе с отдельных рынков.