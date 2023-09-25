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Отставники: автомобили, которым осталось недолго

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MINI Clubman. Британцы откажутся от универсала из-за низкого спроса: например, кроссовер Countryman вдвое популярнее. 
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Актуальное поколение станет последним. По словам руководителя фирмы Стефани Вурст, выпуск завершится уже в ближайшие месяцы, а наследника у модели не будет. Заключительной окажется версия Final Edition. 
© Motor.ru
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Mitsubishi Mirage. Японский производитель уберёт с рынка США самую доступную модель: она обходится американцам менее чем в 20 тысяч долларов. 
© Motor.ru
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Возможных причин снижения популярности несколько. Во-первых, машина не только стоит дёшево, но и выглядит соответственно. Во-вторых, летом Mitsubishi Mirage назвали наиболее опасным автомобилем в Северной Америке. 
© Motor.ru

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Audi R8. Этот год станет для суперкара последним. Автомобиль дебютировал 16 лет назад и сменил поколение только раз — в 2015-м. 
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Некоторое время у модели не будет наследника: он появится лишь в 2025-м и окажется электромобилем. Не исключено, что это будет мощнейшая серийная модель за всю историю компании. 
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Nissan Versa, Altima и Maxima. Японская фирма избавится сразу от трёх седанов за три года. 
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В 2025-м в историю уйдут доступная Versa (в некоторых странах продаётся как Almera) и модель бизнес-класса Altima (она же Teana), а четырёхдверка Maxima покинет конвейер уже в нынешнем году. 
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Ford Escape. Американская компания простится с кроссовером, который ранее был знаком нам под именем Kuga. 
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Как сообщают источники, через пару лет на смену ему придёт некий электрокар. Впрочем, сам производитель эту информацию не подтверждает. 
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Kia Rio. Нынешний модельный год окажется последним для американской версии модели. 
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Её продавали в США как хэтчбек и седан с 1,6-литровым мотором, шестиступенчатыми «механикой» и автоматом. Появится ли у малолитражки наследник, неясно. Ранее компакт покинул рынки Европы и Австралии. 
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Jaguar I-Pace. Британский электрокроссовер отправят в отставку к 2025 году. Все грядущие электрокары бренда перейдут на новую «тележку» Jaguar Electrified Architecture (JEA). 
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«Батарейный» вседорожник станет мостиком между нынешними и будущими моделями, а затем уйдёт на покой. Автомобиль выпускают уже пять лет без серьёзных изменений. 
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Mazda CX-8 и CX-9. Японская фирма расстанется сразу с парой трёхрядных кроссоверов. Выпуск CX-8 завершится в декабре нынешнего года: его нишу на домашнем рынке займёт CX-80. 
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Версия CX-9 для Северной Америки уступит место вседорожнику CX-90 по окончании нынешнего модельного года. 
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BMW 6 Gran Turismo. Компания простится с большим лифтбеком. Это самая непопулярная модель в актуальной гамме бренда, и наследника у неё не будет. 
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Автомобиль оказался достаточно успешным на китайском рынке, но этого баварцам, видимо, показалось мало. 
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Mercedes-Benz CLS. Немецкая фирма отправит стильный седан в отставку без преемника. 
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Модель дебютировала 18 лет назад и дважды сменила поколения, но каждая новая версия становилась всё менее популярной. Изначально планировалось, что четырёхдверка уйдёт в историю в 2024 году, но производитель решил не тянуть с этим. 
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    Смена поколений — естественный процесс не только в природе, но и в автопроме: все модели рано или поздно уступают место наследникам либо уходят в отставку без преемников. Производители избавляются от непопулярных автомобилей, которые не обеспечивают прибыли или даже приносят убытки. Кроме того, влияние оказывает и всеобщий переход на электротягу: машины с двигателями внутреннего сгорания сменяют электрокары. Впрочем, и сами электромобили передают эстафету более совершенным «батарейным» последователям. Однако иногда речь идёт лишь об уходе с отдельных рынков.

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