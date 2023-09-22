Российские дилеры продают Skoda Kodiaq GT, BMW X3 и Audi Q3. Усложнение логистических цепочек, а также запрет Евросоюза на поставки автомобилей в Россию не помешали московским продавцам привезти в страну крупные партии популярных машин ушедших брендов. Большинство европейских моделей доступны в российских автосалонах в нескольких комплектациях и с разными вариантами двигателей. При этом автосалоны даже дают гарантию на транспортные средства.

Один из столичных дилеров привез из Китая в Россию крупную партию кроссоверов Skoda Kodiaq GT. Чешская модель в комплектации Luxury с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 186 лошадиных сил и роботизированной трансмиссией доступна у продавца за 4,5 миллиона рублей. По словам представителя автосалона, на все автомобили действует двухлетняя гарантия.

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Авто.ру

Другой дилерский центр за 8 750 000 рублей предлагает приобрести новый BMW X3 с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 184 лошадиные силы. Откуда немецкие кроссоверы привезли в Россию, продавец не раскрыл, сославшись не то, что партию автомобилей, на которые действует двухлетняя гарантия, поставили на схеме параллельного импорта.

В Москве без проблем можно купить Audi Q3, партию которых привез в шоу-рум один из крупных дилеров. Покупатели могут приобрести переднеприводный кроссовер со 150-сильным мотором и автоматической коробкой передач. Стоимость машин составляет 5 986 000 рублей. За наличные дилер готов отдать автомобили за 5 600 000 рублей. Кроме того, у продавца есть в наличии и полноприводные кроссоверы с дизельным мотором в богатой комплектации. Стоимость топовых Q3 в Москве составляет 7 800 000 рублей.

За 4,2—4,6 миллиона рублей в столице предлагают Toyota RAV4. Все японские кроссоверы оснащены двухлитровым двигателем мощностью 171 лошадиную силу и вариатором. На автомобили действует аналогичная двухлетняя гарантия, при условии обслуживания у дилера. Кроме того, московские автосалоны выставили на продажу партию Kia Sportage, которые в зависимости от привода и комплектации можно купить от 4 до 4,4 миллиона рублей.