Владельцы Ford смогут использовать цифровые номерные знаки
Как сообщает SPEEDME.RU, новости автомобильного рынка не перестают удивлять нас своей инновационностью. В последнее время все больше говорят о цифровых номерных знаках, которые позволят улучшить безопасность на дорогах и сделать процесс регистрации автомобилей более удобным. Несмотря на то, что в некоторых штатах США уже разрешено использование таких табличек, ни один автопроизводитель до сих пор не решился на их установку. Однако Ford готов изменить ситуацию.
Компания заключила партнерское соглашение с Reviver, которая разработала первые в мире цифровые номерные знаки. Теперь Reviver RPlate будет доступен в более чем 300 дилерских центрах Ford в штатах Аризона, Калифорния и Мичиган. Первоначально будет выпущено 100 000 таких табличек.
Ford станет первым автопроизводителем, который начнет использовать цифровые номерные знаки. Это открывает новые возможности для других компаний, которые также могут заинтересоваться этой технологией.