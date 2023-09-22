Владельцы Ford смогут использовать цифровые номерные знаки

Как сообщает SPEEDME.RU, новости автомобильного рынка не перестают удивлять нас своей инновационностью. В последнее время все больше говорят о цифровых номерных знаках, которые позволят улучшить безопасность на дорогах и сделать процесс регистрации автомобилей более удобным. Несмотря на то, что в некоторых штатах США уже разрешено использование таких табличек, ни один автопроизводитель до сих пор не решился на их установку. Однако Ford готов изменить ситуацию.