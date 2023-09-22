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Владельцы Ford смогут использовать цифровые номерные знаки

Как сообщает SPEEDME.RU, новости автомобильного рынка не перестают удивлять нас своей инновационностью. В последнее время все больше говорят о цифровых номерных знаках, которые позволят улучшить безопасность на дорогах и сделать процесс регистрации автомобилей более удобным. Несмотря на то, что в некоторых штатах США уже разрешено использование таких табличек, ни один автопроизводитель до сих пор не решился на их установку. Однако Ford готов изменить ситуацию.

Владельцы Ford смогут использовать цифровые номерные знаки
© ford.com

Компания заключила партнерское соглашение с Reviver, которая разработала первые в мире цифровые номерные знаки. Теперь Reviver RPlate будет доступен в более чем 300 дилерских центрах Ford в штатах Аризона, Калифорния и Мичиган. Первоначально будет выпущено 100 000 таких табличек.

Ford станет первым автопроизводителем, который начнет использовать цифровые номерные знаки. Это открывает новые возможности для других компаний, которые также могут заинтересоваться этой технологией.