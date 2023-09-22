Новенький Chevrolet Corvette уронили во время предпродажного обслуживания

Новый Chevrolet Corvette Z06 начнет поступать к своим заказчикам в конце 2023 года. Но, похоже, не все клиенты дождутся желаемого автомобиля… по крайней мере, целым и невредимым покупатель данного экземпляра его точно не увидит.

Вообще история с новым Corvette (который, кстати, впервые в истории модели стал гибридным), довольно сложная. То корабль с автомобилями вспыхнет, то нехватка запчастей, и все это вдобавок к огромной очереди, растянувшейся на 2 года вперед!

Что касается этого случая, он курьезный и несчастный одновременно. По пути в дилерский центр, где его должен был забрать счастливый покупатель, Corvette 2024 отправили на так называемую предпродажную подготовку. Однако, по всей видимости, в Штатах тоже хватает криворуких автомастеров. Короче, зрелище не для слабых духом.