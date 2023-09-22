Выяснилось, какие системы безопасности водители считают самыми важными

Эксперты выяснили, какие электронные системы безопасности российские водители считают наиболее важными. Впрочем, нашлись и такие системы, которыми многие автомобилисты и вовсе не пользуются.

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Жизнь дороже всего

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Согласно результатам опроса, проведенного сервисом онлайн-проверки автомобилей "Автотека" (проект "Авито"), ежедневно электронными системами безопасности пользуются 39% респондентов. Несколько раз в неделю электронные системы безопасности используют 16% автовладельцев, а несколько раз в месяц - 8%. А вот 16% опрошенных водителей вообще не используют эти системы.

Самыми важными электронными системами безопасности, по мнению российских автомобилистов, являются система контроля слепых зон, система автономного экстренного торможения и антипробуксовочная система.

Как отмечает тренер центра обучения Fit Lab международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев, водители, видимо, считают важными и приоритетными те системы, которые помогают избежать ДТП с серьезными последствиями. По сути, эти системы помогают спасать жизни. Известно, что большинство дорожно-транспортных происшествий происходят из-за человеческой ошибки, а современные системы помощи водителю работают на сокращение таких ситуаций.

"К примеру, система экстренного торможения (BAS) максимально быстро и эффективно реагирует на внезапные препятствия на дороге, будь то автомобиль или пешеход. Система BAS может брать управление на себя, то есть реагировать быстрее водителя. Она позволяет значительно сокращать тормозной путь", - говорит эксперт.

Вне зоны комфорта

В рейтинг систем безопасности, которые россияне считают лишними в своих автомобилях, вошли система предупреждения о безопасном выходе из автомобиля, автопарковщик и система "старт-стоп". Чаще всего среди систем, установленных в машине, водители отключают автопарковщик (11%), адаптивный круиз-контроль (10%), антипробуксовочную систему (8%) и систему "старт-стоп" (8%).

По словам Сергея Пономарева, все перечисленные системы можно отнести к функциям, которые скорее добавляют комфорта и удобства, но в меньшей степени спасают жизни. Исключением является только система предупреждения о безопасном выходе из автомобиля. Но ситуации, когда мы поторопились открыть дверь и не осмотрелись, все-таки скорее редкость, чем правило.