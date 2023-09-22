Что будет с российскими авто в Латвии

Министерство юстиции Латвии готовит законопроект, обязывающий перерегистрировать авто с российскими номерами, которые находятся в стране. Об этом сообщает Delfi.

Законопроект запретит пребывание авто с регистрационными номерами России и Белоруссии в Латвии.

Если в течение трех месяцев машину не перерегистрируют или не вывезут из Латвии, автомобиль конфискуют, заявили в Минюсте.

В министерстве отметили, что возвращаться из ЕС в Россию на легковых авто с российскими номерами можно - при условии, что они не декларируются как товар и используются только как средство передвижения.

В сентябре 2023 года на сайте Еврокомиссии (ЕК) обновилась страница с ответами на часто задаваемые вопросы о санкциях против России. В ответ на вопрос, могут ли российские туристы въезжать в ЕС на авто, попадающих под запрет в рамках санкций, ЕК заявила, что это запрещено.