Эксперты развеяли распространенные мифы о бензине АИ-92 и АИ-95

Среди водителей существует несколько мифов относительно бензина АИ-92 и АИ-95. Эксперты портала Njcar рассказали, почему не стоит верить предрассудкам.

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Первый миф связан с тем, что чем выше октановое число, тем качественнее бензин. То есть АИ-95 лучше АИ-92. Этот расхожий миф не имеет ничего общего с правдой. Октановое число не имеет никакого отношения к качеству. Бензин АИ-92 может быть очень качественным, но просто он не подходит для двигателей с высокой степенью сжатия.

Второй распространенный миф связан с тем, что специальный бензин G-Drive, «Экто» или «Пульсар», содержащий присадки, может навредить автомобилю. Дополнительные компоненты в бензине могут удалять нагар из камеры сгорания и очищать инжекторы. Вред такой бензин вашему автомобилю не причиняет.