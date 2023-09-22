Дилеры уже начали выдавать Lada Granta Sport

Lada Granta Sport отсутствовала в модельной линейке бренда примерно пять лет: "заряженная" версия была у дорестайлинговой, первой "Гранты". Теперь спортивная модификация предложена для Granta FL, дебютировавшей в прошлом году. Старт продаж был объявлен накануне, и у модели уже есть первые покупатели.

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О первом клиенте, купившем Lada Granta Sport, сообщил один из крупных дилеров марки в Санкт-Петербурге. Клиент забрал модель в кузове седан белого цвета. Также Granta Sport доступна в кузова типа лифтбек.

Силовой агрегат представлен парой 118-сильного двигателя 1,6 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. По заявлениям производителя, аэродинамические элементы позволили снизить подъёмную силу на 45%. Подвеска занижена на 20 мм по сравнению со стандартной "Грантой" и перенастроена. Также модель получила дисковые тормоза на обеих осях и "мягкие шины с технологиями, проверенными в автоспорте".

В салоне установлены кресла с красными вставками и прострочкой, рулевое колесо с нулевой отметкой, комбинация приборов с особым оформлением.