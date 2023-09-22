Среди «электричек» в РФ одна модель лидирует с огромным отрывом

«Автостат» составил списки самых распространенных электромобилей и гибридов в РФ.

В ходе очередного исследования рынка электромобилей и гибридов были определены модели, пользующиеся наибольшей популярностью у россиян. Выяснилось, что по состоянию на июль 2023 года в стране числилось 25,7 тысячи электромобилей. А в распределении по моделям есть безоговорочный лидер.

Считаные проценты заняли Volkswagen iD.4, Porsche Taycan, Tesla Model Y и Tesla Model 3, а практически половину всего электрического автопарка составляют машины Nissan Leaf. Любопытно, что в США эта модель недавно вошла в топ-5 самых затратных машин с пробегом.

Автостат

Что касается российского сегмента подключаемых гибридов, то он сам по себе значительно меньше, чем электромобильный, и доминирование лидера Mitsubishi Outlander PHEV над остальными игроками здесь не столь значительное.