Власти пояснили, кого не коснется запрет на вывоз топлива
Минэнерго: запрет на экспорт бензина и дизтоплива не распространяется на физлиц.
Согласно постановлению правительства, временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России, в частности, не распространяется:
- на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
- гуманитарную помощь,
- транзитные перевозки через территорию России,
- топливо, вывозимое физлицами для личного пользования.
Напомним, вчера правительство временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Это должно пресечь спекуляцию и обеспечить топливом внутренний рынок. Даже, может быть, приведет к снижению цен.
Впрочем, эксперты рынка говорят, что это временная мера, если она станет постоянной, ничего хорошего не выйдет. Поэтому властям придется искать другие механизмы сдерживания цен – вероятно, они вернутся к теме повышения экспортной пошлины.