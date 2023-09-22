Власти пояснили, кого не коснется запрет на вывоз топлива

Минэнерго: запрет на экспорт бензина и дизтоплива не распространяется на физлиц.

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Согласно постановлению правительства, временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России, в частности, не распространяется:

на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС),

гуманитарную помощь,

транзитные перевозки через территорию России,

топливо, вывозимое физлицами для личного пользования.

Напомним, вчера правительство временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Это должно пресечь спекуляцию и обеспечить топливом внутренний рынок. Даже, может быть, приведет к снижению цен.