КАМАЗ и МАЗ: эти грузовики станут одинаковыми!

Программа совместного использования компонентов будет запущена для КАМАЗа и МАЗа.

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Сближение российского и белорусского гигантов грузового автопрома обсуждалось не раз: например, альянс заводов рассматривался еще в 2014 году, а уже после начала нынешнего кризиса состоялся официальный разговор о кооперации по производству и импортозамещению. Именно эта история сейчас получила развитие.

Пресс-службы обоих предприятий практически синхронно сообщили о визите делегации МАЗа в Набережные Челны, на КАМАЗ. Известно, что белорусские гости ознакомились с производством челнинских двигателей, коробок передач, мостов, кабин, а также со сборочным конвейером. Завершился визит посещением Научно-технического центра КАМАЗа.