Новый Nissan X-Trail сбросил камуфляж

Нельзя просто обновлять популярную модель, не думая о последствиях. Поэтому Nissan решил не особо менять внешность своего самого популярного кроссовера.

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Камуфляжа на тестируемом прототипе стало меньше, и оказалось, что он мало чем отличается от текущей версии модели.

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На снимках видно, что вся приборная панель автомобиля и центральная консоль закрыты чехлами. Вероятно, основное внимание при обновлении будет уделено именно интерьеру. Например, тачскрин мультимедийной системы явно стал больше и его форма ближе к квадрату, чем к прямоугольнику. При этом инженерам явно пришлось перенести воздуховоды климатической системы и панели управления.

Изменений под капотом ждать не стоит. Двигатели и коробки останутся прежними.