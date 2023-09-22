Во Франции перестанут давать скидки на китайские электрокары

Франция сделает китайские электрокары менее привлекательными для покупателей. Для этого правительством разработаны новые правила предоставления субсидии на покупку батарейных машин. С декабря этого года претендовать на скидку станет сложнее. Балльная система начнет учитывать не только выбросы во время эксплуатации, но и по всей производственной цепочке. Поскольку в Китае бо́льшую часть энергии получают от сжигания угля, то субсидия на их машины распространяться не будет.

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Правительство Франции разработало новые правила предоставления субсидии на покупку электрокаров. В первую очередь они затронут китайских производителей, которые благодаря низким ценам в прошлом году заняли 8% европейского рынка. Сегодня, чтобы получить скидку до 7 тысяч евро, машина должна соответствовать лишь одному требованию: выбрасывать в атмосферу меньше 20 граммов CO₂ на километр пробега. С декабря, когда заработает новый порядок, этого будет уже недостаточно. Каждой модели начнут присваивать баллы. Не только за низкие выбросы во время эксплуатации, но и по всей производственной цепочке.

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Детальный порядок расчета опубликуют на следующей неделе, хотя уже известно, что в него включат шесть новых источников парниковых газов. Претендовать на государственную субсидию смогут только те электрокары, производство которых, хотя бы частично, переведено на зеленые рельсы. Итоговая оценка будет учитывать величину выбросов при производстве стали и алюминия; использование критического сырья как в конструкции, так и в аккумуляторе; а также эмиссию во время сборки и транспортировки к месту нахождения покупателя.