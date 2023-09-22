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Ждать ли снижения цен на АЗС после запрета экспорта топлива

С 21 сентября 2023 года правительство ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива. Однако эта мера не повлияет на розничные цены, уверен директор фонда энергетического развития, член общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин.

Эксперт: цены на АЗС к уровням начала лета уже не вернутся
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«Розничные цены вряд ли начнут снижаться. Весной прошлого года биржевые цены падали почти в два раза, но на АЗС стоимость топлива оставалась стабильной. И сейчас цены на заправках не отреагируют на снижение биржевых котировок. В лучшем случае литр бензина или дизеля подешевеет на несколько копеек, но точно не на рубли. В любом случае, цены уже не вернутся к уровням начала лета», - уверен специалист.

По его мнению, можно рассчитывать лишь на то, что на внутреннем рынке удастся избежать дефицита топлива и в течение 1-2 недель проблема нехватки бензина или дизеля на заправках будет решена.