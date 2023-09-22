Эксперт: цены на АЗС к уровням начала лета уже не вернутся

«Розничные цены вряд ли начнут снижаться. Весной прошлого года биржевые цены падали почти в два раза, но на АЗС стоимость топлива оставалась стабильной. И сейчас цены на заправках не отреагируют на снижение биржевых котировок. В лучшем случае литр бензина или дизеля подешевеет на несколько копеек, но точно не на рубли. В любом случае, цены уже не вернутся к уровням начала лета», - уверен специалист.