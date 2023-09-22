Объемы поставок автомобилей из Японии в Россию резко сократились

Экспорт автомобилей из Японии в Россию рухнул более чем на 40 процентов. Объемы ввоза сократились на 42,6 процента из-за того, что с 9 августа в силу вступил запрет на экспорт из Японии в Россию гибридов, электромобилей, а также новых и подержанных машин с объемом двигателя больше 1,9 литра. Всего по итогам последнего летнего месяца из Японии прибыли 32 тысячи автомобилей с пробегом, так что пока страна сохраняет лидерство в общем объеме импорта с долей 64,3 процента.

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Россия была крупнейшим экспортным рынком для японского бизнеса подержанных машин — на нее приходилась почти четверть всех продаж за рубежом. Введение запрета на экспорт привело к тому, что автомобили с пробегом начали наполнять внутренний рынок Японии, из-за чего снизились цены на вторичном рынке и упала прибыль бизнесменов, которые занимались поставками машин в Россию. Так, средняя стоимость подержанной машины в Японии на торгах в августе едва перевалила за миллион иен (664 тысячи рублей), что на 6,9 процента меньше, чем в августе 2022 года. По прогнозам участников рынка, автомобили будут дешеветь и дальше.

Между тем, в России наметилась обратная тенденция: японские машины с пробегом дорожают. В конце августа сообщалось, что их стоимость выросла от четырех до 13 процентов, и не только из-за санкций, но также из-за повышения ставки утильсбора и падения рубля. Аналитики прогнозируют, что рано или поздно альтернативные пути поставок будут найдены, но пока автомобили будут только дорожать.