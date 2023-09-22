Объемы поставок автомобилей из Японии в Россию резко сократились
Экспорт автомобилей из Японии в Россию рухнул более чем на 40 процентов. Объемы ввоза сократились на 42,6 процента из-за того, что с 9 августа в силу вступил запрет на экспорт из Японии в Россию гибридов, электромобилей, а также новых и подержанных машин с объемом двигателя больше 1,9 литра. Всего по итогам последнего летнего месяца из Японии прибыли 32 тысячи автомобилей с пробегом, так что пока страна сохраняет лидерство в общем объеме импорта с долей 64,3 процента.
Россия была крупнейшим экспортным рынком для японского бизнеса подержанных машин — на нее приходилась почти четверть всех продаж за рубежом. Введение запрета на экспорт привело к тому, что автомобили с пробегом начали наполнять внутренний рынок Японии, из-за чего снизились цены на вторичном рынке и упала прибыль бизнесменов, которые занимались поставками машин в Россию. Так, средняя стоимость подержанной машины в Японии на торгах в августе едва перевалила за миллион иен (664 тысячи рублей), что на 6,9 процента меньше, чем в августе 2022 года. По прогнозам участников рынка, автомобили будут дешеветь и дальше.
Между тем, в России наметилась обратная тенденция: японские машины с пробегом дорожают. В конце августа сообщалось, что их стоимость выросла от четырех до 13 процентов, и не только из-за санкций, но также из-за повышения ставки утильсбора и падения рубля. Аналитики прогнозируют, что рано или поздно альтернативные пути поставок будут найдены, но пока автомобили будут только дорожать.
Что же касается санкций, то введением запрета на экспорт ряда автомобилей Япония поддержала аналогичные меры, которые ранее в отношении России были предприняты Евросоюзом. Ограничены и поставки машин из США в Россию, а также экспорт и реэкспорт американских автомобилей из Грузии в Россию.