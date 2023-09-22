Первые Lada Granta Sport выдают покупателям: «живые» фотографии

Lada Granta Sport начали выдавать покупателям. «Заряженная» версия Гранты отсутствовала в модельном ряду Lada примерно пять лет. Производство возобновилось в августе, когда в Тольятти выпустили первые предсерийные машины. Накануне АвтоВАЗ объявил старт продаж и цены, и тогда же первые клиенты начали получать свои экземпляры: снимки обладателей новой Lada Granta Sport появились вчера в паблике «Lada Granta FL клуб» Вконтакте.

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Клиент, поделившийся фотографиями, приобрел белую Lada Granta Sport в кузове седан у одного из крупных дилеров в Санкт-Петербурге. Седан АвтоВАЗ оценил в 1 249 900 рублей минимум, что делает спортивную версию самой дорогой в гамме бюджетника. Для сравнения, за исполнение Drive Active просят 1 148 900 рублей. Также доступна Lada Granta Sport в кузове лифтбек за 1 289 900 рублей минимум.

Артём Рысев / vk.com

Granta Sport отличается от обычной Гранты особым аэродинамичным обвесом с красными акцентами, которым вторит красный салонный декор и прострочка. Подвеска с перестроенными амортизаторами занижена на 20 миллиметров. Также такой Granta положены мягкие шины, испытанные автоспортом, и более эффективные дисковые тормоза.

В движение автомобиль приводит доработанный 1,6-литровый двигатель, форсированный до 118 лошадиных сил. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач.