Россия разрабатывает водородный грузовик совместно с Белоруссией

Российские и белорусские инженеры выпустят водородный грузовик. О перспективном проекте союзных государств сообщил руководитель Центра водородных технологий (ЦВТ) компании АФК «Система» Юрий Добровольский. Эксперт заявил, что разработка машины ведется совместно со специалистами белорусского завода БКМ (Белкоммунмаш). К концу 2024 года инженеры собираются построить 20 грузовиков, работающих на водородных топливных элементах.

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Грузоподъемность водородного грузовика составит около 12 тонн. Топливные ячейки для машины разрабатывают специалисты российского Центра водородных технологий. На создание одного элемента мощностью 100 киловатт с жидкостных охлаждением инженерам требуется около двух месяцев. При этом практически все компоненты для ячеек разработаны в России. Единственным зарубежным элементом в системе является биполярная пластина, которую создают на базе японской технологии.

Помимо основной машины в ЦВТ работают над производством электролизёров, систем металлогидридного хранения водорода и созданием водородных топливных элементов с протоннообменной мембраной. Кроме того, в России собираются изготовить заправочные станции, складские погрузчики, а также трамваи, работающие на водородном топливе.