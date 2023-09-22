Россия разрабатывает водородный грузовик совместно с Белоруссией
Российские и белорусские инженеры выпустят водородный грузовик. О перспективном проекте союзных государств сообщил руководитель Центра водородных технологий (ЦВТ) компании АФК «Система» Юрий Добровольский. Эксперт заявил, что разработка машины ведется совместно со специалистами белорусского завода БКМ (Белкоммунмаш). К концу 2024 года инженеры собираются построить 20 грузовиков, работающих на водородных топливных элементах.
Грузоподъемность водородного грузовика составит около 12 тонн. Топливные ячейки для машины разрабатывают специалисты российского Центра водородных технологий. На создание одного элемента мощностью 100 киловатт с жидкостных охлаждением инженерам требуется около двух месяцев. При этом практически все компоненты для ячеек разработаны в России. Единственным зарубежным элементом в системе является биполярная пластина, которую создают на базе японской технологии.
Помимо основной машины в ЦВТ работают над производством электролизёров, систем металлогидридного хранения водорода и созданием водородных топливных элементов с протоннообменной мембраной. Кроме того, в России собираются изготовить заправочные станции, складские погрузчики, а также трамваи, работающие на водородном топливе.
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