Обновленный Nissan Kicks 2024 года появился на рынке с рядом минусов

Обновление модели Nissan Kicks должно было улучшить ее продажи. Однако покупатели стали массово жаловаться на целый список недостатков.

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Обновленный кроссовер Nissan Kicks получил минимальное количество изменений. Однако в комплектациях SV и SR теперь предусматривается система NissanConnect, которая действует 3 года. Несмотря на минимальные модернизации, производитель увеличил стоимость модели. Теперь приобрести паркетник можно по цене от 20 790 долларов или 2 008 000 рублей.

В комплектации кроссовера предусматривается галогеновая оптика, задние барабанные тормоза и стальные колесные диски на 16 дюймов. Именно на эти опции начали жаловаться покупатели. Интерьер автомобиля тоже оказался бюджетным. Здесь используется ручной климат-контроль и дополнительный подлокотник по центру.

Кроссовер оснащен круиз-контролем, электроприводом стеклоподъемников и аудиосистемой с шестью динамиками. По центру передней панели размещен мультимедийный комплекс с экраном на семь дюймов. К недостаткам также отнесли небольшой задний диван. Пространство для ног здесь составляет всего 84.8 см.

Бюджетный кроссовер получил в оснащение набор систем помощи водителю. К ним относится система автоматического торможения при обнаружении пешеходов на дороге. Кроме того, водитель будет предупрежден о выезде из полосы движения.

В более дорогой версии паркетника предусматриваются дисковые тормоза, легкосплавные колесные диски на 17 дюймов, используются дополнительные элементы декора и светодиодная оптика.