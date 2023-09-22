Россиян возмутили цены на новую Lada Granta Sport

Компания «АвтоВАЗ» раскрыла стоимость Lada Granta Sport. Сумма шокировала россиян. Их мнение на этот счет собрали «Новые известия. Кубань».

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Портал отметил, что автомобиль имеет двигатель мощностью 118 лошадиных сил и доступна в кузовах лифтбек и седан. В машине стоит немного переделанный обычный ВАЗовский двигатель и доработанная подвеска, а также появились задние дисковые тормоза и спортивный обвес кузова.