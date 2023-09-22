Россиян возмутили цены на новую Lada Granta Sport
Компания «АвтоВАЗ» раскрыла стоимость Lada Granta Sport. Сумма шокировала россиян. Их мнение на этот счет собрали «Новые известия. Кубань».
Портал отметил, что автомобиль имеет двигатель мощностью 118 лошадиных сил и доступна в кузовах лифтбек и седан. В машине стоит немного переделанный обычный ВАЗовский двигатель и доработанная подвеска, а также появились задние дисковые тормоза и спортивный обвес кузова.
При этом цены на автомобиль стартуют от почти 1,3 миллиона рублей. Такая сумма неприятно удивила россиян. По их мнению, цена неоправданно завышена и несопоставима с уровнем и сложностью произведенных доработок.
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