Россиян предупредили о шести неожиданных штрафах от ГИБДД

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказа, что кроме очевидных нарушений ПДД, в России существуют есть те, о которых не знают даже опытные водители. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

© Максим Блинов / РИА Новости

Как отметил Данилов, штраф можно получить за неправильно собранную аптечку, выход на дорогу без светоотражающего жилета и даже за поведение пассажиров.

Содержимое аптечки должно соответствовать приказу Минздрава и включать медицинскую маску, перчатки, перевязочные средства. Если что-то отсутствует, изделие просрочено или повреждено, водителя оштрафуют на 500 рублей.

Выходить вечером или ночью на проезжую часть и обочину, необходимо надевать специальный светоотражающий жилет. Если проигнорировать этот аксессуар, можно получить штраф в размере от 800 до 1000 рублей. При этом его отсутствие в автомобиле не является нарушением.

К перевозке животных также нужно относиться внимательно. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние питомца во избежание создания помех для движения и обзора. Нельзя перевозить животное на коленях, на передней панели машины и допускать его перемещение по салону. Игнорирование этих требований приведет к штрафу в размере 500 рублей.

Аналогичный штраф грозит за нарушение допустимого уровня шума — 96 дБА для легковых автомобилей. Это может стать результатом не только снятого глушителя, но и слишком громкая музыка.