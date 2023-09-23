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В России Aurus Komendant назван самым красивым внедорожником в 2023 году

Премию «Лучший промышленный дизайн России» получил внедорожник Aurus Komendant. Автомобиль был представлен в категории «Транспортное средство» и номинации «Дизайн-продукт».

В России Aurus Komendant назван самым красивым внедорожником в 2023 году
© ПроКроссовер.ру

Организаторами премии выступили правительство Москвы, Минпромторг РФ и Министерство культуры РФ.

Приводиться в движение внедорожник Aurus Komendant от битурбированного двигателя V8 объемом 4.4 литра, который работает в паре с 62-сильным электродвигателем. Мощность передается на все четыре колеса через 9-ступенчатую АКПП. Стоимость автомобиля 34 миллионов рублей..

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