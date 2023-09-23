В России Aurus Komendant назван самым красивым внедорожником в 2023 году

Приводиться в движение внедорожник Aurus Komendant от битурбированного двигателя V8 объемом 4.4 литра, который работает в паре с 62-сильным электродвигателем. Мощность передается на все четыре колеса через 9-ступенчатую АКПП. Стоимость автомобиля 34 миллионов рублей..