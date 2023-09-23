АвтоВАЗ проведет унификацию семейства автомобилей Нива

Внедорожник Lada Niva подвергнется некоторым изменениям. Например, получит улучшенную переднею подвеску. Lada Niva Travel получит новую раздаточную коробку с одним рычагом. Сообщает сайт За рулем.

Внедорожники по сообщению сайта будут унифицировать.

Отмечается, что российский автопроизводитель будет выпускать почти идентичные шасси. Такое решение позволит инженерам компании добавлять во внедорожники все самое лучшее.