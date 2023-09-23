Автовладельцев предостерегли от перехода на бензин АИ-92 для экономии
Владельцам автомобилей, рассчитанных на использование бензина АИ-92 и АИ-95, не следует переходить на низкооктановое топливо. Об этом рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр, пишет «Газета.Ru».
Эксперт считает, что если производитель допускает использование и 92, и 95 бензина, лучше заливать АИ-95. Это продлит срок службы двигателя. Не следует экономить даже на фоне роста топливных цен.
«Мы не можем быть уверены, что заявленное октановое число бензина на заправках соответствует реальности», - сказал Хайцеэр.
По его словам, в случае поломки двигателя предстоит капитальный ремонт. Его стоимость в любом случае превысит сумму, сэкономленную на применении низкооктанового топлива.
Использование АИ-92 допускается во многих бюджетных моделях иномарок. В частности, это Renault Logan, Duster, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid. Также АИ-92 подходит для старых американских автомобилей и для продукции «АвтоВАЗа» (не всей).