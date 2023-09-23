Автовладельцев предостерегли от перехода на бензин АИ-92 для экономии

Владельцам автомобилей, рассчитанных на использование бензина АИ-92 и АИ-95, не следует переходить на низкооктановое топливо. Об этом рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр, пишет «Газета.Ru».

Эксперт считает, что если производитель допускает использование и 92, и 95 бензина, лучше заливать АИ-95. Это продлит срок службы двигателя. Не следует экономить даже на фоне роста топливных цен.

«Мы не можем быть уверены, что заявленное октановое число бензина на заправках соответствует реальности», - сказал Хайцеэр.