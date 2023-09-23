Скандальный черный мерседес Бритни Спирс выставили на продажу

Машина, на которой певица Бритни Спирс ездила в 2007 году во время личного кризиса и перед потерей дееспособности, выставлена на продажу. Об этом сообщает TMZ.

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Черный мерседес — Mercedes-Benz CLK350 — с 2011 года экспонируется в музее автомобилей Volo Auto Museum в Иллинойсе. Его хотят продать за $70 тысяч.

На скандальном спортивном кабриолете Спирс ездила по Лос-Анджелесу, скрывалась от папарацци, уезжала с шумных вечеринок, попадала в дорожно-транспортные происшествия. Возле этой машины или в ней она запечатлена на сотнях журналистских снимков.

Машина принадлежала Спирс до января 2008 года, когда ее увезли из собственного дома на «скорой», госпитализировали, а после поместили под опеку отца до 2021 года.

Накануне стало известно, что Бритни Спирс запрещает исполнительнице давать интервью в преддверии релиза своих мемуаров «Женщина во мне».

Сама Спирс, говорят источники, также не хочет общаться со СМИ после того, как те подвергли критике ее «ментальное здоровье, сексуальность, воспитание детей и тело».