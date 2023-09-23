Названы сроки выхода на российский рынок новой модификации Changan Uni-K

Силовая установка двигателя построена на основе турбомотора 1.5 мощностью 170 л.с., в паре с которым работает 116-сильный электродвигатель. В качестве трансмисси применяется «робот» с тремя сцеплениями и шестью передачами. Емкости тяговой батареи хватает на то, чтобы преодолеть 130 км на электротяге. С учетом бензина в баке суммарный запас хода достигает 1,1 тыс. км.