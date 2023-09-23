Названы сроки выхода на российский рынок новой модификации Changan Uni-K

Гибридный Changan Uni-K появится в России осенью 2023 года
Гибридный кроссовер Changan Uni-K iDD выйдет на российский рынок осенью, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя бренда.
Силовая установка двигателя построена на основе турбомотора 1.5 мощностью 170 л.с., в паре с которым работает 116-сильный электродвигатель. В качестве трансмисси применяется «робот» с тремя сцеплениями и шестью передачами. Емкости тяговой батареи хватает на то, чтобы преодолеть 130 км на электротяге. С учетом бензина в баке суммарный запас хода достигает 1,1 тыс. км.
Бензиновый Changan Uni-K официально представлен в России с декабря 2022 года. Он оснащается мотором 2.0 мощностью 226 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и стоит от 3,6 млн рублей. Цены гибридной версии пока не объявлены.
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