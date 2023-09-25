Конфискованные у должников автомобили продадут на аукционе от 146 000 рублей

В Башкирии проведут аукцион, на котором будут реализованы арестованные у должников автомобили. По информации издания «Общественная электронная газета», среди автомобиле выставленных на продажу автомобилей есть иномарки и отечественные машины по цене от 146 000 рублей.

Торги по продажам арестованных автомобилей состоятся в октябре, а заявки от желающих купить машины принимаются до 16 октября 2023 года. Например Datsun mi-Do 2016 года выпуска продается за 435 000 рублей, BMW X3 2016 года выпуска — за 1,7 млн рублей, Lada X-Ray 2016 года выпуска за 368 700 рублей, Nissan Qashqai 2012 года выпуска — за 724 900 рублей, Lada Granta 2020 года выпуска — за 680 800 рублей.С полным перечнем автомобилей можно ознакомиться на сайте torgi.gov.