SAIC Maxus представил минивэн под новым брендом Dana

Китайский производитель электромобилей SAIC Maxus показал электрический минивэн Dana M1, продажи которого начнутся в середине 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Автомобиль получил черную решетку радиатора и С-образные дневные ходовые огни. На передней панели два дисплея, а в зоне размещения пассажира предусмотрена ровная поверхность, которую можно использовать в качестве стола. Пол салона минивэна получил деревянную отделку. Сиденья снабжены электроприводами, позволяющими сдвигать их вперед и назад.

Представленный на презентации нового бренда Dana шоу-кар получил четырехместный кузов, однако для серийной машины обещают длиннобазную семиместную версию.

Технические характеристики автомобиля не разглашаются. При этом родственная грузовая модель V1 снабжена электромотором мощностью 122 л.с. Запас хода на одной зарядке — 305 км.