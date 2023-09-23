Компания Chery возродит седан Amulet: первая фотография. Китайская марка поделилась фотографией четырёхдверки Fengyun A9 в соцсетях. Китайская марка поделилась фотографией четырёхдверки Fengyun A9 в соцсетях. Под именем Fengyun в конце 1990-х на внутренний рынок вышел перелицованный Seat Toledo, а в других странах (в том числе в России) модель называли Amulet. К середине 2010-х от семейства Chery Fengyun (Amulet) отказались; теперь готова реинкарнация — снова в форм-факторе седана, но уже гибридного и совсем не бюджетного.

© Chery

Chery Amulet один из первых «китайцев», прописавшихся в России: до 2012 года модель собирали в Калининграде и Таганроге. Бюджетный седан запомнился невысоким качеством изготовления и никудышной пассивной безопасностью. Однако новый Amulet A9 совсем другой: индекс намекает, что модель станет флагманом седанов Chery.

Официальной информации немного: очевидно, что серийный Amulet A9 вдохновлён апрельским концепт-каром Arrizo Star. Тогда для модели заявлялась автономность 1500 километров и расход топлива в пределах 3,8 литра на 100 километров. В движение седан приводит силовая установка C-DM на основе 1,5-литровой «турбочетвёрки» Acteco, работающей по циклу Миллера.