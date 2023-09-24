МВД поддержало идею запретить стоянку такси в жилой зоне дольше 30 минут

В МВД поддержали предложение запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обращался в ведомство с предложением рассмотреть возможность изменить ПДД, чтобы ограничить возможное время пребывания автомобилей такси в жилой зоне до получаса. Глава ГИБДД Черников в ответном письме заявил, что проект требует проработки. "Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти", - ответил Черников. После введения обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром (ОСГОП) в России могут измениться тарифы на такси, сообщала газета "Известия". В "Яндексе" уже объяснили рост цен на такси нехваткой водителей.