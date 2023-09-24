Geely начала продажи нового кросс-купе дешевле Tugella. В Китае открыт приём заказов на Livan (Ruilan) 7 — 4,7-метровый бюджетный электромобиль с обтекаемым кузовом. Цены конкурентные: базовая версия стоит всего 117 700 юаней — на 13 процентов дешевле, чем самая простая моноприводная Geely Tugella. У «семёрки» есть шесть комплектаций с запасом хода 405 или 605 километров (WLTC), два варианта электродвигателей, но привод только задний.

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Длина/ширина/высота электрического кросс-купе Livan 7 равны соответственно 4690/1892/1650 миллиметрам, колёсная база — 2775 миллиметров. Новинка на 85 миллиметров длиннее, на 14 миллиметров шире и на 7 миллиметров выше, чем Geely Tugella. Кузов обтекаемый: коэффициент аэродинамического сопротивления Сх = 0,238.

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Почти все «фишки» дорогих электромобилей у новинки есть: «потайные» ручки, диски со специальным рисунком, хитрый спойлер, который позволит обойтись без заднего дворника. Салон современный: опционально доступен гигантский 50-дюймовый проекционный экран, по умолчанию есть виртуальная «приборка» и 15,6-дюймовый тачскрин разрешением 2,5К.

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Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

У начальных версий со 163-сильным (240 Нм) электродвигателем батарея на 50,4 киловатт-часа. Топ-комплектациям (245 сил, 385 Нм) доступен аккумулятор ёмкостью 68 киловатт-часов. Самое быстрое кросс-купе разменивает 100 километров в час с места за 6,8 секунды. Geely предусмотрела аппаратную поддержку автопилота: есть 12 ультразвуковых радаоров, лидар и камеры.