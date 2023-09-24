МВД поддержало предложение по ограничению стоянки такси во дворах

17 августа Чернышов направил письмо главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением прописать в ПДД запрет парковки и стоянки автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. Депутат считает, что этого времени хватит, чтобы дождаться или высадить пассажиров и решить водителю такси свои вопросы, если он оказался в жилом районе по личным делам.

С 1 сентября в России вступил в силу так называемый закон о такси. Согласно закону, максимальное время, которое может провести за рулем таксист за сутки, — 12 часов. А при пятидневной рабочей неделе рабочий день не должен превышать восьми часов. Кроме того, если агрегатор передаст заказ водителю, у которого нет официального разрешения возить пассажиров, то его может ждать крупный штраф или даже блокировка. Поправки в КоАП утвердили отдельным федеральным законом.